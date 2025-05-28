Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı

Galatasaray, Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı
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Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig son haftasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

- Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve iki gruba ayrılıp top kapma çalışmasıyla devam etti. Daha sonra sonra futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Başakşehir maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda kale direğine çarpan kaleci Günay Güvenç, tedavisinin ardından çalışmalarına devam etti.

Antrenmanda milli takımlara davet edildiği için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata yer almadı. Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı da çalışmaya katılmadı.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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