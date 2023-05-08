Galatasaray, Başakşehir'in paylaşımını alıntılayıp ezeli rakiplerine mesaj yolladı
Spor Haberleri
Galatasaray, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra İstanbul ekibinin "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" paylaşımını alıntılayıp rakiplerine mesaj yolladı. Yapılan paylaşımda, "85 milyon bilir, Mayıslar Bizimdir" ifadeleri kullanıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar Mauro Icardi'nin penaltı golüyle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.
BAŞAKŞEHİR'İN PAYLAŞIMIYLA CEVAP
Galatasaray, Başakşehir'ni maç öncesinde yaptığı paylaşımı alıntılayıp rakiplerine mesaj yolladı.
"MAYISLAR BİZİMDİR"
Başakşehir'in "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" paylaşımını alıntılayan Galatasaray "85 milyon bilir, Mayıslar Bizimdir" mesajını yayımladı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023