Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Leroy Sane'in iki golüyle sahadan galip ayrılan Galatasaray, puanını artırdı.

(İSTANBUL) -Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir, Galatasaray'ı ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Leroy Sane 45 artı 3. dakikada attığı golle Galatasaray'ı Başakşehir karşısında 1-0 öne geçirdi. Eldar Şahmuradov 59. dakikada takımına beraberliği getirdi ve Başakşehir skoru 1-1 yaptı. 61. dakikada Leroy Sane kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve Galatasaray durumu 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Başakşehir deplasmanından 2-1 galip ayrılarak üç puanı aldı.

Kaynak: ANKA / Spor
Bakan Fidan: Filistin'de garantör olmaya hazırız

Bakan Fidan'dan 'Filistin' açıklaması: Garantör olmaya hazırız
500
