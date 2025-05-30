Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, konuk ettiği Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Dries Mertens'in penaltı golü ve Victor Osimhen'in kafa vuruşuyla gelen goller, Galatasaray'ı galip kıldı.

- Trendyol Süper Lig : Galatasaray : 2 - Başakşehir : 0 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza yayı sol tarafından Deniz Türüç'ün yaptığı ortada altıpas üzerinde Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı kurtardı.

65. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi.

69. dakikada Davinson Sanchez'i geçerek sağ taraftan ceza sahasına giren Keny, pasını Deniz Türüç'e attı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunma araya girdi ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81. dakikada sağ taraftan Kaan Ayhan'ın yaptığı ortada arka direkte Victor Osimhen kafayla topu ağlara ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ceyhun Sesigüzel, Caner Özaral

Galatasaray: Fernando Muslera (Günay Güvenç dk. 90), Przemyslaw Frankowski (Elias Jelert dk. 63), Davinson Sanchez (Metehan Baltacı dk. 78), Carlos Cuesta, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens (Roland Sallai dk. 79), Ahmed Kutucu, Victor Osimhen (Efe Akman dk. 88)

Yedekler: Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz

Teknik Direktör: Okan Buruk

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ousseynou Ba (Deniz Türüç dk. 46), Christopher Operi, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner (Olivier Kemen dk. 70), Joao Figueiredo, Umut Güneş (Ömer Faruk Beyaz dk. 86), Yusuf Sarı (Festy Ebosele dk. 86), Philippe Keny

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Matchoi Djalo, Ivan Brnic

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Goller: Dries Mertens (dk. 17 pen.), Victor Osimhen (dk. 81) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Osimhen, Przemyslaw Frankowski (Galatasaray), Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Yusuf Sarı (Başakşehir)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor
Narin Güran cinayetine ilişkin 'suçluyu kayırma' davasında 15 kişiye ceza!

Narin Güran cinayeti davasında 15 kişi için karar verildi
Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi: Anlaşmaya çok yaklaştılar

Trump tarih verdi! Gazze'de ateşkes için geri sayım
24 yaşındaki Sedef'i öldürdükten sonra cesedine halıya sarıp denize atan sanıktan kan donduran itiraf

24 yaşındaki Sedef'in korkunç ölümünde sır perdesi aralanıyor
Danla Bilic'e serbest bırakılan eski sevgilisi Berk Çetin’den ölüm tehdidi

Danla Bilic'in eski sevgili kabusu! Serbest kaldı, ölümle tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında RAMS Başakşehir'i mağlup etti

Şampiyon Galatasaray, ligin son maçında yıldızlarıyla zafere uzandı
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.