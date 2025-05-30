Galatasaray, Başakşehir'i 1-0 Önde Tamamladı

Galatasaray, Başakşehir'i 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, başında bulunduğu mücadelede RAMS Başakşehir ile karşılaştı. İlk yarıyı Dries Mertens'in penaltı golüyle 1-0 önde kapattı.

- Trendyol Süper Lig : Galatasaray : 1 - Başakşehir : 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada sol taraftan Mertens'in kullandığı kornerde ön direkte Osimhen'in kafa vuruşu sonrası top havalandı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen'in ardından savunmada Ousseynou Ba meşin yuvarlağa elle müdahale etti. Mücadelenin hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR incelemesinin ardından pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dries Mertens, sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

19. dakikada Jerome Opoku'nun sağ taraftan yaptığı ortada savunmada Carlos Guesta'nın hatası sonrası topu önünde bulan Joao Figueiredo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

29. dakikada sol taraftan Ismail Jabobs'un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafında Yusuf Demir kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ceyhun Sesigüzel, Caner Özaral

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens, Ahmed Kutucu, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Elias Jelert, Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Umut Güneş, Joao Figueiredo, Philippe Keny

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Olivier Kemen, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Deniz Türüç, Festy Ebosele, Ivan Brnic

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Gol: Dries Mertens (dk. 17 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Osimhen (Galatasaray), Ousseynou Ba (Başakşehir)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor
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