Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euro istiyor

Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, genç yıldız için harekete geçti.

DEV TEKLİF REDDEDİLDİ

Fanatik'in haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu için West Ham United, Galatasaray'a 25 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif yaptı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, bu teklifi geri çevirdi.

HEDEF 40 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper için belirlediği bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirledi ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye alınmayacak.