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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euro istiyor

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Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcusu Barış Alper Yılmaz için Premier Lig ekibi West Ham United'ın 30 milyon euroluk teklifini reddetti. Sarı-kırmızılı kulüp, genç yıldızı için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, genç yıldız için harekete geçti.

DEV TEKLİF REDDEDİLDİ

Fanatik'in haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu için West Ham United, Galatasaray'a 25 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif yaptı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, bu teklifi geri çevirdi.

HEDEF 40 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper için belirlediği bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirledi ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye alınmayacak.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euro istiyor
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Öyle olmalı zaten. Kerem güya formdan düşmüştü ama Benfica ya gidince nasıl parladı. Bazen formdan düşebilir oyuncular bu gibi durumlar göz boyamamalı. Yemin ederim Avrupa takımları barış Alper i aldıktan sonra 60 milyon Euro ya satarlar başka takımlara.

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

4 milyona razı olur. zaten anca 4 milyon eder. abartıyorsunuz bu adamı

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Haber YorumlarıAli Güner:

Türkiye de Milyon dolarlık futbolcu yok,hepsi balon hepsi Artist hepsi paragöz,%90 da Karaktersiz,Türkiye de futbol yok

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Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Başımıza kaldı yani.

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Haber Yorumlarıharun yakar:

40TL etmez bu oyuncu, kendiler kazık yemeye alıştığı için millete kazık atabileceklerini düşünüyorlar :) Türkiye futbolcu çöplüğü, kara para akladıkları ortaya çıktı kimse bir şey yapmadı bile kulübün nasıl korunup kollandığına bakın görün TÜRKİYE (MUZ CUMHURİYETİ) burası .

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Haber YorumlarıHakan Kara:

40 MİLYON EURO 1,5 MİLYAR ÖYLEMİ

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Haber YorumlarıHakan Kara:

FUTBOLU İÇİNE TÜKÜRETİM 25 YAŞINDA BİR TANE OĞLAN ÇOÇUĞU TÜKÜRDÜĞÜMÜN FUTBOLU SANARSIN Kİ ÜLKEDE HER SENE ŞAMPİYON ÇIKIYOR 1.480.000.000-TL

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