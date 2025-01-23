Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euro istiyor
Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcusu Barış Alper Yılmaz için Premier Lig ekibi West Ham United'ın 30 milyon euroluk teklifini reddetti. Sarı-kırmızılı kulüp, genç yıldızı için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Süper Lig devi Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, genç yıldız için harekete geçti.
DEV TEKLİF REDDEDİLDİ
Fanatik'in haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu için West Ham United, Galatasaray'a 25 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif yaptı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, bu teklifi geri çevirdi.
HEDEF 40 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper için belirlediği bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirledi ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye alınmayacak.