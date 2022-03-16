Galatasaray, Barcelona'ya "Hoş geldin" dedi! Cehennemi andıran görüntülere beğeni yağıyor
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yla karşılaşacak. Katalan deviyle ilk maçı deplasmanda golsüz eşitlikle tamamlayan temsilcimiz, İstanbul'da rakibini yenerek çeyrek finale yükselmek istiyor. Zorlu mücadele öncesi ise sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Barcelona'yı etiketleyerek paylaştığı, "İstanbul'a hoş geldiniz" videosuna beğeni yağdı.
Galatasaray ile Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın saat 20.45'te Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi Katalan ekibi, İstanbul'a geldi.
"İSTANBUL'A HOŞ GELDİNİZ"
Sosyal medya hesabından Barcelona'yı etiketleyerek "İstanbul'a hoş geldiniz" diyen Galatasaray, paylaşımıyla taraftarını mest etti. Kulübün paylaştığı videoda sarı-kırmızılı tribünlerin adeta cehennemi andırdığı görüntülere yer verildi.
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