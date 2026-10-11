Galatasaray, Barcelona maçı hazırlığını Kemerburgaz'da sürdürdü

Galatasaray, Barcelona maçı hazırlığını Kemerburgaz'da sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz'da Okan Buruk yönetiminde sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman 8'e 2 pas ve taktik çalışmayla sona erdi; takım yarın saat 14.00'te hazırlığını tamamlayacak.
GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı