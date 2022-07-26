Galatasaray, Barcelona forması giyen Oscar Mingueza için harekete geçti

Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayan Galatasaray, Marcao'nun ayrılığı sonrası oluşan boşluğu doldurmak için temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Barcelona forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Oscar Mingueza ile ilgilendiği öne sürüldü.

İLK TERCİHİ İSPANYA'DA KALMAK

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre, sarı-kırmızılıların, Barcelona'dan Oscar Mingueza ile ilgilendiği belirtildi. 23 yaşındaki futbolcunun daha fazla oynamak için Barcelona'dan ayrılmak istediği vurgulanırken, ekonomik beklentilerden ziyade bir projede oynamayı ön planda tuttuğu ve ilk tercihinin İspanya'da kalmak olduğu aktarıldı.

BARCELONA BONSERVİSTE KOLAYLIK YAPACAK

Barcelona'nın sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan İspanyol oyuncu için bonservis beklentisinin 5 milyon euro olduğu ancak ayrılığı kolaylaştırmak adına daha düşük bir rakamı sonraki satıştan pay ile kabul edebileceği ifade edildi.

MINGUEZA İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Öte yandan Oscar Mingueza'ya Galatasaray dışında; Celta Vigo, Real Valladolid, Girona, Getafe, AEK Atina ve Hoffenheim'ın da ilgisinin olduğu öne sürüldü.