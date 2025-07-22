Galatasaray, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKILDI

Süper Lig devi Galatasaray Kulübü, "Bankalar Birliği yapılandırmasından" çıktığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. " denildi.