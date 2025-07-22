Galatasaray, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı

Galatasaray, Bankalar Birliği'nden resmen çıktı
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Süper Lig devi Galatasaray, Bankalar Birliği borçlarının tamamen sonlandırılıp Bankalar Birliği'nden çıkıldığını KAP'a bildirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKILDI

Süper Lig devi Galatasaray Kulübü, "Bankalar Birliği yapılandırmasından" çıktığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. " denildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKral:

hükumet sagolsun murat kurum sagolsun

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Tamam yeni borçlanmanın yolu açıldı ..

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir yerlerden para geldi demektir. Sponsorlar sağ olsun. At bi kaç milyoncuk dolar tamam.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın Şimşek ben olsam spor takımlarında büyük borcu olan takımların oyuncularına haciz koydururum. Çağırırım menejerlerini. Parayı ödemezseniz oynayamaz. Olay halloldu gitti demektir. Alın size MB kasasına giriş. Temiz iş olur. Tahsilat yapar hiç olmazsa bedava dağıtılacak para olur.

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Haber YorumlarıIdris ince:

anan saolsun

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