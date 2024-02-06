Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Bandırmaspor'u 4-2 yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig takımı Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıktı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Davinson, Halil Dervişoğlu ve Tete attı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig devi Galatasaray sahasında 1. Lig takımı Bandırmaspor'u konuk etti. Bandırmaspor'u 4-2 yenen Aslan, çeyrek finale çıktı.

DAVINSON PERDEYİ AÇTI

Seyircisi önünde maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, mücadelenin 27. dakikasında Davinson ile 1- 0 öne geçti.

Galatasaray, Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

ASLAN'DAN ART ARDA GOLLER

Attığı gol sonrası baskıyı arttıran Aslan 36'da penaltıdan Halil'in attığı golle durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının son anlarında da mücadeleyi bırakmayan Okan Buruk'un öğrencileri, 41. dakikada Tete ile farkı 3'e çıkardı.

SERGEN SAHNEDE

Maçın ilk yarısının bitimine saniyeler kala Bandırmaspor'da sahneye çıkan Sergen attığı golle farkı 2'ye indirdi. Durum 3-1 oldu.

Galatasaray, Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

MUSTAFA ATTI AMA İPTAL

İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım Bandırmaspor, 60. dakikada Mustafa'nın attığı golle farkı 1'e indirdi. Ama karar ofsayt.

ASLAN TURLADI

Mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar Fâtih Karagümrük'ün ardından çeyrek finale kalan 2. takım oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Spor Haberler

1000

Yorumlar (3)

Serdal ÖZÇELİK:

Maç 4-2 bitti. Siz ilk yarıda kalmışsınız.

15
0
yanıtYanıtla
Serdal ÖZÇELİK:

Nasıl bir haber sayfası bu. Daha maçın skorunu bile bilmiyor.

13
2
yanıtYanıtla
Selim Kılıç:

Bu nasıl bı haber doğruluğu bile yok skor 3-1 mi bitti

10
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title