Galatasaray, Bandırmaspor'u 4-2 yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig takımı Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıktı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Davinson, Halil Dervişoğlu ve Tete attı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig devi Galatasaray sahasında 1. Lig takımı Bandırmaspor'u konuk etti. Bandırmaspor'u 4-2 yenen Aslan, çeyrek finale çıktı.
DAVINSON PERDEYİ AÇTI
Seyircisi önünde maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, mücadelenin 27. dakikasında Davinson ile 1- 0 öne geçti.
ASLAN'DAN ART ARDA GOLLER
Attığı gol sonrası baskıyı arttıran Aslan 36'da penaltıdan Halil'in attığı golle durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının son anlarında da mücadeleyi bırakmayan Okan Buruk'un öğrencileri, 41. dakikada Tete ile farkı 3'e çıkardı.
SERGEN SAHNEDE
Maçın ilk yarısının bitimine saniyeler kala Bandırmaspor'da sahneye çıkan Sergen attığı golle farkı 2'ye indirdi. Durum 3-1 oldu.
MUSTAFA ATTI AMA İPTAL
İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım Bandırmaspor, 60. dakikada Mustafa'nın attığı golle farkı 1'e indirdi. Ama karar ofsayt.
ASLAN TURLADI
Mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar Fâtih Karagümrük'ün ardından çeyrek finale kalan 2. takım oldu.