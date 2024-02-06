Galatasaray Bandırmaspor maçında rotasyona gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Bandırmaspor karşısında rotasyona gitti ve 8 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray evinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yoğun fikstürde kadroda rotasyona gitti ve son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Bandırma karşısına 8 değişiklikle çıktı.

Carlos Vinicius ilk maçında 11'de

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosun kattığı Brezilyalı golcü Carlos Vinicius, Bandırmaspor karşılaşmasına 11'de başladı. Okan Buruk, Vinicius'a ilk maçında 11'de görev verdi.

Berkan Kutlu stoperde

Teknik Direktör Okan Buruk, defansın ortasında Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in yanında Berkan Kutlu'ya görev verdi. Berkan bu bölgede ilk kez görev alırken, bu sezon daha önce de sol bekte oynamıştı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, Tanguy Ndombele, Tete, Halil Dervişoğlu, Wilfried Zaha ve Carlos Vinicius 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Efe Akman bekledi.

6 Şubat depremi unutulmadı

6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde hissedilen depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar unutulmadı. Stadyumun tribünlerinde 'Bu destek hiç bitmeyecek', '85 milyon tek yürek, biz beraberiz sonsuz dek', 'Unutmadık, unutmayacağız' Yaralarımızı hep birlikte saracağız', 'Hüzünde ve sevinçte 85 milyon hep birlikte', 'Hep beraber sarılacak yaralar, umut dolacak yarınlar', 'Zor zamanlarda bir arada, Türkiye dimdik ayakta' pankartları yer alırken, müsabaka öncesinde de stat hoparlöründen müzik açılmadı. Maçta gol atıldığında da gol anonsunun yapılmayacağı ifade edildi.

Ayrıca Galatasaray seremoniye depremden etkilenen 11 ilin adının yazıldığı siyah tişörtlerle çıkarken, karşılaşmada da siyah forma kullandı.

Mücadele öncesinde ise depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. - İSTANBUL