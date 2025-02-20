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Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Öncesi RAMS Park Zemininde Olumsuzluk Yok

Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Öncesi RAMS Park Zemininde Olumsuzluk Yok
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynayacağı maç öncesinde, RAMS Park'ın zemininde olumsuz bir durum olmadığı rapor edildi. İstanbul'daki kar yağışı durumu müsabakanın 3 saat öncesinde düzeldi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında bugün oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesinde RAMS Park'ın zemininde olumsuz bir durumun olmadığı gözlendi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray saat 20.45'te evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Bu önemli müsabaka öncesinde İstanbul'da kar yağışının etkisinden dolayı RAMS Park'ın zemini merak ediliyordu. Karşılaşmaya yaklaşık 3 saat kala kar yağışının da olmamasından dolayı stadyumunun zemininde herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Müsabaka saatinde hava sıcaklığının 0 derece, nem oranın da yüzde 81 olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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