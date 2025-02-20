Galatasaray-AZ Alkmaar Maçı Öncesi RAMS Park Zemininde Olumsuzluk Yok

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında bugün oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar maçı öncesinde RAMS Park'ın zemininde olumsuz bir durumun olmadığı gözlendi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray saat 20.45'te evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Bu önemli müsabaka öncesinde İstanbul'da kar yağışının etkisinden dolayı RAMS Park'ın zemini merak ediliyordu. Karşılaşmaya yaklaşık 3 saat kala kar yağışının da olmamasından dolayı stadyumunun zemininde herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Müsabaka saatinde hava sıcaklığının 0 derece, nem oranın da yüzde 81 olması bekleniyor. - İSTANBUL