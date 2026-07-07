Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Finlandiyalı oyuncu Kuier'in sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Finlandiyalı oyuncu Awak Kuier'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını bir yıl daha uzattı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda Finlandiyalı oyuncu Awak Kuier'in sözleşmesi uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığımız başarılı oyuncumuz Awak Kuier'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılmış olup, kontratı bir yıl daha uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Emre Doğan