Galatasaray Avusturya'daki Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, sakatlanan Nicolo Zaniolo yer almadı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın İtalya'nın Cagliari takımıyla hazırlık maçı yapacak.

YENİ sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam eden Galatasaray, sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı ekipte, Admira Wacker ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, yarın TSİ 20.30'da İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, maçın ardından Türkiye'ye dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, karnı burnunda son halini paylaştı

Karnı iyice belirginleşti! Ünlü oyuncu doğum için gün sayıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu! 4 futbolcu UEFA'ya bildirilmedi

Yıldız futbolcular yok! Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.