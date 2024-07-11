Galatasaray, Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında TSİ 20.30'da LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında bugün TSİ 20.30'da LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL