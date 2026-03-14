Sutopu: Erkekler Avrupa Challenger Kupası 8'li final

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası'nda yarı final maçları sonuçlandı. Galatasaray, ENKA'yı 20-9 mağlup ederek finale yükseldi. Litvanya'nın EVK Zaibas takımı da Sliema Nexawin'i eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu. ENKA, bronz madalya maçında Sliema Nexawin ile karşılaşacak.

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası'nda 8'li Final'e üçüncü gününde yarı final ve klasman maçlarıyla devam edildi.

ENKA Sadi Gülçelik Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda, 3 Türk temsilcisi maça çıktı.

Türk temsilcileri Galatasaray ile ENKA'yı karşı karşıya getiren yarı final müsabakasında sarı-kırmızılılar 20-9 galip gelerek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final müsabakasında ise Litvanya'nın EVK Zaibas takımı, Malta ekibi Sliema Nexawin'i 18-16 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

ENKA, yarın bronz madalya maçında Sliema Nexawin ile karşı karşıya gelecek.

B Grubu'nu 4. ve son basamakta tamamlayan Heybeliada da klasman maçında Portekiz temsilcisi Vitoria Sport Clube'a 18-9 yenilerek 8. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Süha Gür
