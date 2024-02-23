Galatasaray Avrupa Kupalarında 14 Maça Çıktı

Galatasaray bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 14 karşılaşmaya çıktı ve 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. İlk maçta İstanbul'da rakibini 3-2 mağlup etmesine rağmen sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Avrupa defterini kapadı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinden başladı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun şampiyon tamamlayan Galatasaray bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başladı. Sarı-kırmızılılar, 2. turda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşılaştı ve 1-0 ve 2-2'lik skorlarla tur atladı. Sarı-kırmızılılar 3. turda Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Aslan bu turda da 3-0 ve 1-0'lık skorlarla rakibini geçerek play-off turuna kaldı. Cimbom, play-off turunda ise Norveç takımı Molde'yi 3-2 ve 2-1'lik skorla eleyerek adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

Grupları 3. sırada tamamladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar bu zorlu grupta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı. Grubu 3. sırada tamamlayan Aslan, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

Manchester United'ı deplasmanda ilk kez yendi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında tek galibiyetini deplasmanda Manchester United karşısında 3-2'lik skorla elde etti ve tarihinde ilk kez rakibini İngiltere'de mağlup etti. Sarı-kırmızılılar grupta diğer puanlarını Manchester ve Kopenhag ile evinde berabere kalarak aldı.

14 maçta 7 galibiyet

Galatasaray bu sezon Avrupa kupalarında toplam 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 olmak üzere oynadığı bu müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

26 gol, 14 farklı futbolcudan geldi

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Avrupa'da oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 26 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu goller 14 farklı futbolcudan geldi. Bu maçlarda en golcü futbolcu 6 golle Mauro Icardi oldu. Takımda Kerem Aktürkoğlu ile Dries Mertens 3'er, Abdülkerim Bardakcı, Halil Dervişoğlu ve Hakim Ziyech 2'şer, Tete, Sergio Oliveira, Angelino, Fredrik Midtsjö, Wilfired Zaha, Cedric Bakambu, Kerem Demirbay ve Sacha Boey da 1'er gol kaydetti.

Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda kalesinde ise 24 gol gördü.

3 kırmızı kart gördü

Galatasaray oynadığı 14 müsabakanın 3'ünü 10 kişi tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Olimpija Ljubljana maçında Lucas Torreira, İstanbul'daki Sparta Prag karşılaşmasında Victor Nelsson ve deplasmandaki Prag müsabakasında da Kaan Ayhan kırmızı kart gördü.

Bayern Münih maçında seyirci rekoru

Galatasaray - Bayern Münih arasında Rams Park'ta oynanan müsabakada seyirci rekoru kırıldı. Mücadeleyi stadyumda toplam 51 bin 792 seyirci izledi. Bu sarı-kırmızılıların evindeki en çok seyircili karşılaşma oldu. - İSTANBUL