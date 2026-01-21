Haberler

Galatasaray, Atletico Madrid ile 3. kez berabere kaldı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak, İspanyol ekibiyle Avrupa kupalarındaki 7. karşılaşmasında 3. beraberliğini elde etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Atletico Madrid ile 7. kez mücadele ederken, İspanyol ekibiyle 3. defa berabere kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray evinde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. İki takım bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 7. kez rakip oldu. Aslan bu sonuçla rakibiyle 3. defa berabere kaldı. Diğer müsabakaların 4'ünü ise Madrid temsilcisi kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
