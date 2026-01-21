Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynadığı maçta 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Maçta Galatasaray'ın golünü Llorente kendi kalesine atarken, Atletico Madrid'in golü Simeone'den geldi.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 88 İlkay Gündoğan), Lemina, Sane, Yunus Akgün (Dk. 65 Sara), Barış Alper Yılmaz (Dk. 80 Jakobs), Osimhen
Atletico Madrid : Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke (Dk. 56 Cardoso), Barrios (Dk. 56 Le Normand), Almada (Dk. 46 Baena), Sörloth (Dk. 61 Griezmann), Alvarez (Dk. 73 Gonzalez)
Goller: Dk. 4 Simeone ( Atletico Madrid ), Dk. 20 Llorente (Kendi kalesine) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 29 Pubill, Dk. 41 Almada, Dk. 49 Barrios, Dk. 67 Simeone ( Atletico Madrid ), Dk. 29 Osimhen, Dk. 61 Sallai, Dk. 83 Lemina (Galatasaray)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
57. dakikada Pubill'in ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında arka direkte topla buluşan Sörloth'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
58. dakikada arka direkteki Simeone, topu kafayla içeriye çevirdi. Arka direkteki Hancko'nun vuruşunda Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale etti.
69. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Osimhen'in altıpas önünden kafayla vuruşunda top kaleci Oblak'ta kaldı.
82. dakikada Gonzalez'in sol kanattan ortasında Abdülkerim Bardakcı, altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu önünde bulan Pubill'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.
85. dakikada Griezmann'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, soluna uzanarak topa sahip oldu. Aynı dakikada Griezmann'ın pasıyla topla buluşan Baena'nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Eren Elmalı uzaklaştırdı.
90. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayında topla buluşan Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.
90+4. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın şutunda kaleci Oblak, meşin yuvarlağı çeldi.
Maç, 1-1 berabere bitti.