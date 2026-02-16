Haberler

Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin

Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin
Güncelleme:
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı maç öncesi antrenmanda Yunus Akgün ile Lucas Torreira arasında tartışma iddiası ortaya çıktı. Antrenmanda iki futbolcu arasında yaşanan kısa süreli itişme, bazı kullanıcılar tarafından 'kavga' olarak yorumlandı. Ancak bazı kaynaklar ve taraftarlar, bu durumun ciddi bir tartışma değil, takım içi şakalaşma olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u konuk edeceği kritik maç öncesi antrenmanda yaşanan anlar gündem oldu. Yunus Akgün ile Lucas Torreira arasında geçtiği görülen itişme medyada farklı yorumlara yol açtı.

KAVGA İDDİASI GÜNDEM OLDU

Antrenman sırasında iki futbolcunun karşı karşıya geldiği ve kısa süreli bir gerilim yaşadığı görüntüler bazı kullanıcılar tarafından "kavga" olarak yorumlandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın büyütüldüğü yönünde paylaşımlar da yapıldı.

"ŞAKALAŞIYORLARDI" DİYENLER DE VAR

Öte yandan bazı kaynaklar ve taraftarlar ise söz konusu anların ciddi bir tartışma değil, takım içi şakalaşma olduğunu savundu. Görüntülerin farklı açılardan net olmaması nedeniyle olayın tam olarak ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCeyhun Varli:

olabilir ne var bunda

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

