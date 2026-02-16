Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u konuk edeceği kritik maç öncesi antrenmanda yaşanan anlar gündem oldu. Yunus Akgün ile Lucas Torreira arasında geçtiği görülen itişme medyada farklı yorumlara yol açtı.

KAVGA İDDİASI GÜNDEM OLDU

Antrenman sırasında iki futbolcunun karşı karşıya geldiği ve kısa süreli bir gerilim yaşadığı görüntüler bazı kullanıcılar tarafından "kavga" olarak yorumlandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın büyütüldüğü yönünde paylaşımlar da yapıldı.

"ŞAKALAŞIYORLARDI" DİYENLER DE VAR

Öte yandan bazı kaynaklar ve taraftarlar ise söz konusu anların ciddi bir tartışma değil, takım içi şakalaşma olduğunu savundu. Görüntülerin farklı açılardan net olmaması nedeniyle olayın tam olarak ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.