Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı maç öncesi antrenmanda Yunus Akgün ile Lucas Torreira arasında tartışma iddiası ortaya çıktı. Antrenmanda iki futbolcu arasında yaşanan kısa süreli itişme, bazı kullanıcılar tarafından 'kavga' olarak yorumlandı. Ancak bazı kaynaklar ve taraftarlar, bu durumun ciddi bir tartışma değil, takım içi şakalaşma olduğunu belirtti.
- Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynayacağı maç öncesi antrenmanda Yunus Akgün ile Lucas Torreira arasında itişme yaşandı.
- Antrenmanda iki futbolcunun karşı karşıya geldiği ve kısa süreli gerilim yaşadığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.
- Görüntülerin net olmaması nedeniyle olayın tartışma mı yoksa şakalaşma mı olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u konuk edeceği kritik maç öncesi antrenmanda yaşanan anlar gündem oldu. Yunus Akgün ile Lucas Torreira arasında geçtiği görülen itişme medyada farklı yorumlara yol açtı.
KAVGA İDDİASI GÜNDEM OLDU
Antrenman sırasında iki futbolcunun karşı karşıya geldiği ve kısa süreli bir gerilim yaşadığı görüntüler bazı kullanıcılar tarafından "kavga" olarak yorumlandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olayın büyütüldüğü yönünde paylaşımlar da yapıldı.
"ŞAKALAŞIYORLARDI" DİYENLER DE VAR
Öte yandan bazı kaynaklar ve taraftarlar ise söz konusu anların ciddi bir tartışma değil, takım içi şakalaşma olduğunu savundu. Görüntülerin farklı açılardan net olmaması nedeniyle olayın tam olarak ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.