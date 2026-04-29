Haberler

Galatasaray antrenmanda taraftarıyla buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GALATASARAY, Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını taraftara açık antrenmanla sürdürdü.

RAMS Park'ta taraftara açık olarak yapılan idmanı yaklaşık 40 bin sarı-kırmızılı futbolsever izledi. Taraftarlar, futbolcuların antrenman için sahaya çıkmasıyla büyük bir coşku yaşadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar futbolcuları tek tek tezahüratlarla tribünlere çağırdı.

Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp top kapma çalışmasıyla sürdü. İdman, iki yarı sahada iki takıma ayrılarak yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

İdmana ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esneme olan Yaser Asprilla katılmadı. İki futbolcu da günü tedaviyle geçirdi.

Çalışma sırasında tüm tribünlerde aynı anda yakılan meşaleler renkli bir görüntü oluşturdu. Galatasaray taraftarı, sahaya çağırdığı başkan Dursun Özbek'e "Büyük Başkan" tezahüratı yaptı. Başkan Özbek ve teknik direktör Okan Buruk birlikte taraftarları selamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
