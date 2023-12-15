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Galatasaray: "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan...

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Galatasaray: "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır.

Galatasaray : "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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