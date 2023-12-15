Galatasaray: "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan...
Galatasaray: "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır.
Galatasaray : "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira'nın tedavisine başlanmıştır." - İSTANBUL