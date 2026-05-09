Galatasaray ligde sahasında kaybetmiyor
Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı maçta 4-2 galip gelerek evindeki yenilmezlik serisini 35 maça ulaştırdı. Sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı almıştı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk 1-0 geride tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Aslan evinde ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü.
RAMS Park'ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu müsabakanın ardından çıktığı 35 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 28 galibiyet elde ederken, 7 defa da berabere kaldı. - İSTANBUL