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Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 Geçti; Osimhen ve Barış Alper Taraftarla Kutladı

Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 Geçti; Osimhen ve Barış Alper Taraftarla Kutladı
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Galatasaray, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Maç sonrası hat-trick yapan Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz, taraftarlarla birlikte 3'lü poz vererek sevinçlerini paylaştı.

Galatasaray'da, Antalyaspor maçının ardından Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşadı ve galibiyeti taraftarlarla kutladı. Maçta hat-trick yapan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile 1 asist yapan Barış Alper Yılmaz, kale arkasındaki taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Daha sonra futbolcular hep birlikte galibiyet sevincini yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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