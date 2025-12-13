Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Goller Sane ve Sallai'den geldi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir
Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Hüseyin Türkmen (Dk. 31 Saric), Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli
Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Goller: Dk. 7 Sane, Dk. 11 Sallai ( Galatasaray )
Sarı kart: Dk. 31 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor- Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk atağı 2. dakikada Galatasaray'dan geldi. Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'in göğsünden seken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus Akgün'ün kontrolü sırasında uzaklaşan topu kaleci Abdullah Yiğiter kontrol altına almayı başardı.
5. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesiyle kornere çıktı.
7. dakikada Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlarla buluştu: 0-1
11. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 0-2
15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
37. dakikada Antalyaspor defansının hatalı geri pasında araya girerek topu kazanan Osimhen, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.