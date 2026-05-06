Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray Futbol Takımı, 9 Mayıs Cumartesi günü Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı ve taktiksel organizasyonlarla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Can Öcal