'Galatasaray anlaştı' denilen futbolcu büyük ters köşe yaptı

Hoffenheim'da forma giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Umut Tohumcu için iki farklı iddia gündeme geldi. Bir iddiaya göre sarı-kırmızılılar kiralama formülü üzerinde çalışırken, Almanya'dan gelen bir başka haberde genç oyuncunun Holstein Kiel'e kiralanmaya yakın olduğu belirtildi.

UMUT TOHUMCU İÇİN İKİ AYRI SENARYO

Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Tohumcu'nun geleceğiyle ilgili iki farklı transfer iddiası ortaya atıldı. Galatasaray'ın da gündeminde olduğu ifade edilen genç futbolcu için görüşmelerin farklı rotalarda ilerlediği kaydedildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Galatasaray, Umut Tohumcu transferinde kiralama formülünü devreye soktu. Haberde, Hoffenheim ile yapılan görüşmelerde kiralık anlaşmaya 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da eklenmesinin planlandığı belirtildi.

SKY: HOLSTEIN KIEL'E KİRALIK TRANSFER SON AŞAMADA

Almanya'dan Sky'da yer alan haberde ise Umut Tohumcu için farklı bir rota öne çıktı. Habere göre genç orta saha oyuncusu, kiralık olarak Holstein Kiel'e transfer olmaya yakın. Görüşmelerin son aşamaya geldiği ifade edildi. Umut Tohumcu, Hoffenheim'da bu sezon 8 maçta forma şansı buldu ve 1 asistlik katkı sağladı.