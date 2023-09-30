Galatasaray-Ankaragücü Maçı İlk Yarıda Berabere Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda yaşanan önemli dakikalar da detaylı bir şekilde aktarıldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza alanı dışı sol tarafından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan topu kaleci Bahadır Güngördü son anda kornere çeldi.
7. dakikada Tete'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wilfried Zaha, rakiplerini çalımlayarak sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü'nün müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
20. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Olimpiu Morutan'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera'nın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Wilfried Zaha, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada Wilfried Zaha'nın pasında ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Mauro Icardi'nin vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.
45+3. dakikada Sacha Boey'in pasında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Mauro Icardi, yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü topu kontrol etti.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Victor Belsson, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Uros Radakovic (Mert Çetin dk. 10), Nihad Mujakic, Matej Hanousek, Andrej Dokanovic, Ali Kaan Güneren, Garry Rodrigues, Olimpiu Morutan, Renaldo Cephas, Riad Bajic
Yedekler: Rafal Gikiewicz, Alperen Kuyubaşı, Alper Uludağ, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Anastasios Chatzigiovanis, Pedrinho, Efkan Bekiroğlu, Federico Macheda
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Sarı kart: Olimpiu Morutan (Ankaragücü) - İSTANBUL