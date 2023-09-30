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Galatasaray-Ankaragücü Maçı İlk Yarıda Berabere Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda yaşanan önemli dakikalar da detaylı bir şekilde aktarıldı.