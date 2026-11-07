Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yendi, 28 puanla liderliğini sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de geride kalan ilk 10 müsabakada 8 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 25 puan topladı. Haftaya lider giren Galatasaray, en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'i RAMS Park'ta ağırladı.

Mücadeleye iyi başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, 7. dakikada Rafael Leao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçerken iki takım da pozisyonlar üretti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarının son dakikasında kaleci Alban-Marc Lafont'un kendi kalesine attığı golle devre arasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan "Cimbom" 59. dakikada Aleksey Batrakov'un golüyle skoru 3-0 yaptı. Farklı şekilde geri düşmesine rağmen oyundan kopmayan Diyarbakır temsilcisi, 62. dakikada Dia Saba, 65. dakikada ise Gift Orban'ın golleriyle bir anda skoru 3-2 yaptı. İki takımın da büyük mücadele sergilediği karşılaşmada Barış Alper Yılmaz, 80. dakikada ağları havalandırdı. Durumu 4-2 yaparak farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, yine de rahatlayamadı. Baskı kuran Amed Sportif Faaliyetler, 90+2. dakikada Yira Sor'un golüyle bir kez daha umutlandı. Kalan kısa sürede hata yapmayan Galatasaray, mücadeleyi 4-3 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray, 5'i üst üste olmak üzere Süper Lig'de toplamda 9. galibiyetini aldı. Birer beraberlik ve yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 28'e çıkararak milli araya lider girdi.

Sezonun flaş takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ise ikinci kez mağlup olarak 23 puanda kaldı.

Kulüp rekorunu egale etti

Galatasaray, kulüp tarihinin Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini tekrarladı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 33 galibiyet ve 8 beraberlik alarak toplam 41 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Galatasaray, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran mevcut Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sonlandırmıştı.

İlk randevunun kazananı Galatasaray

İki takımın ilk kez bir Süper Lig müsabakasında karşı karşıya geldiği maçı ev sahibi Galatasaray kazandı.

Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu sonunda Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselerek kulüp tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst futbol liginde yer alma hakkı kazandı. İki ekip, RAMS Park'taki müsabakayla ilk kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Süper Lig tarihinde karşılaştığı 78. takım olan yeşil-kırmızılıları 4-3 mağlup etti.

Son 6 resmi maçını kazandı

Galatasaray, çıktığı son 6 resmi karşılaşmayı galip tamamladı.

Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 2 maçta puan kaybı yaşamadı.

Galatasaray bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0) ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'i (4-3) mağlup etti. "Cimbom" UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2) ve Almanya'nın Stuttgart ekiplerini yenmeyi başardı.

Leao, üst üste 2 maç gol attı

Portekizli yıldız Rafael Leao, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta gol sevinci yaşadı.

Sezon başında İtalya'nın Milan takımından kadroya katılan Leao, sarı-kırmızılı formayla 8. Süper Lig maçına çıktı. Ligde ilk gol sevincini 10. haftada deplasmanda 4-0 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında yaşayan Leao, 11. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler maçında da fileleri havalandırmayı başardı.

Yıldız futbolcu, toplamda 11 resmi maçta 2 kez tabelayı değiştirirken bunları üst üste son 2 lig karşılaşmasında gerçekleştirdi.

Batrakov, gollerine devam ediyor

Sarı-kırmızılı ekibin Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, yükselen formunu Amed Sportif Faaliyetler maçında da sürdürdü.

Konuk takımın kalecisi Lafont'un 45. dakikada kendi kalesine attığı golde şutu çeken oyuncu olan Batrakov, 59. dakikada ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları sarstı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçta 4 gol atarak dikkati çeken Batrakov, Süper Lig'de ise son 2 karşılaşmada birer kez fileleri sarstı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 6 gole ulaştı.

Barış Alper, bu sezon 2. kez fileleri havalandırdı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu sezon resmi maçlarda 2. kez tabelayı değiştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, Süper Lig'de 10. kez sahaya çıkan Barış Alper, 80. dakikada attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Avrupa'da henüz gol sevinci yaşayamayan Barış Alper, Süper Lig'de ise 2. golünü kaydetti.

Amed Sportif Faaliyetler, bu sezon ilk kez 2'den fazla gol yedi

Konuk takım, bu sezon çıktığı 11. Süper Lig maçında ilk kez kalesinde ikiden fazla gol gördü.

Ligdeki 11 müsabakanın sadece 3'ünde kalesini gole kapatmayı başaran Amed Sportif Faaliyetler, toplamda 15 gol yedi. Kocaelispor, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Gençlerbirliği'nden ikişer gol yiyen Diyarbakır temsilcisi, ilk kez bir Süper Lig müsabakasında 3 ve üstü gole engel olamadı.

Konuk takım, 3 dakikada 2 gol attı

Diyarbakır temsilcisi, mücadelenin 62 ve 65. dakikalarında bulduğu gollerle maça ortak oldu.

Karşılaşmada 59. dakikada Batrakov'un attığı golle 3-0 geri düşen Amed Sportif Faaliyetler, 62. dakikada Dia Saba'nın frikikten attığı şık golle farkı 2'ye düşürdü. Konuk ekipte 65. dakikada sahneye çıkan Gift Orban, savunma arkasına sarkarak kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Amed Sportif Faaliyetler, 3 dakika içinde attığı gollerle puan için umutlandı.

Orban, 10 gole ulaştı

Amed Sportif Faaliyetler'in Nijeryalı futbolcusu Gift Orban, Süper Lig'de bu sezon 10. kez fileleri havalandırdı.

Haftaya gol krallığı yarışında Victor Osimhen ile zirvede giren Orban, vatandaşının süre almadığı mücadelede gol sevinci yaşadı. Maçın 65. dakikasında skoru 3-2'ye getiren golü kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, toplamda 10 gole ulaşarak krallık yarışında zirvede tek kaldı.

Kaynak: AA