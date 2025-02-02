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Galatasaray, Alvaro Morata'nın Kiralık Transferi İçin Görüşmelere Başladı

Galatasaray, Alvaro Morata'nın Kiralık Transferi İçin Görüşmelere Başladı
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Galatasaray, İtalya'nın Milan takımında oynayan İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın kiralık transferi için resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Morata'nın öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray, İtalyan ekibi Milan'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın kiralık olarak transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

32 yaşındaki futbolcunun öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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