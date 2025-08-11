Galatasaray, Alvaro Morata ile Sözleşmeyi Feshetti

Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. AC Milan, kulübe 5 milyon Euro fesih bedeli ödeyecek.

Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Morata'nın ayrılığıyla ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 Euro tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 Euro tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
