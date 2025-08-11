Galatasaray, Alvaro Morata ile Sözleşmesini Feshetti

GALATASARAY, 32 yaşındaki futbolcu Alvaro Morata'nın sözleşmesinin 5 milyon Euro karşılığında feshedildiğini ve oyuncunun 651 bin Euro alacağından vazgeçtiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 EUR tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir."