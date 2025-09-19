Galatasaray, Almanya'da fark yedi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray, hem ülke puanı hem de Avrupa'daki kötü serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar 4 yıl aradan sonra yeniden bir Avrupa maçında 5 gol yedi.

FRANKFURT DEPLASMANINDA AĞIR YENİLGİ

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Bu sonuç, sarı-kırmızılılarda büyük hayal kırıklığı yarattı.

4 YIL SONRA AYNI SKOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında tam 1520 gün sonra bir maçta kalesinde 5 gol gördü. Son olarak 2021'de PSV Eindhoven karşısında 5-1 yenilen Cimbom, benzer bir skoru bu kez Frankfurt deplasmanında yaşadı.

GALİBİYET HASRETİ DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarında son 7 maçında galibiyet yüzü göremedi. Son zaferini geçen sezon Tottenham karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasında 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Frankfurt yenilgisiyle bu sezon da kötü başladı.

ÜLKE PUANI ENDİŞESİ

Alınan ağır mağlubiyet, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki durumunu da tehlikeye soktu. Temsilcilerimizin Avrupa'da göstereceği performans, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım şansını belirleyecek.

GÖZLER ÜLKE PUANINA ÇEVRİLDİ

Galatasaray'ın Almanya'daki mağlubiyetinin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

