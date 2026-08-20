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Galatasaray, Batrakov'u 5 yıllığına kadrosuna kattı

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Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek, sonraki satıştan %15 pay verilecek. Oyuncuya yıllık 3.25 milyon avro garanti ücret ödenecek.

Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli için Rus kulübü Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Batrakov'un bir sonraki satışında elde edilecek kardan da Rus kulübüne yüzde 15'lik pay verileceği kaydedildi.

Açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuya yıllık 3 milyon 250 bin avro garanti ücret ödeneceğini aktarıldı.

Kaynak: AA
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