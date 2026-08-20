Galatasaray, Batrakov transferini açıkladı

GALATASARAY, Rus futbolcu Aleksei Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun kulübüne 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini ve Batrakov'a yıllık 3 milyon 250 bin Euro maaş verileceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda, oyuncunun kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 25.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %15'lik bölümü FC Lokomotiv Moscow'a ödenecektir. Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 3.250.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı