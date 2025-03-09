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Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Aliti'nin 51. dakikada kendi kalesine attığı gol ve Victor Osimhen'in 62. dakikada yaptığı kafa vurşuyla buldu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından sert vuruşunda kaleci Ertuğrul'un uzaklaştırmak istediği top Aliti'ye çarptı ve ağlara gitti. 1-1

62. dakikada sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Victor Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

76. dakikada orta sahada topla buluşan Sara, pasını Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

82. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul topu dışarı çeldi.

85. dakika orta sahada topla buluşan Yunus Akgün ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen'in, kaleci Ertuğrul'u çalımladıktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

Hakemler: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy (Janvier dk. 84), Aliti, Hadergjonaj, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova (Hwang dk. 70), Sporar (Arda Usluoğlu dk. 84)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayram, Umut Mert Toy, Efecan Karaca, Balkovec, Batuhan Yavuz, Enes Keskin

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Roland Sallai dk. 70), Mario Lemina (Yunus Akgün dk. 46), Lucas Torreira, Gabriel Sara (Kerem Demirbay dk. 90), Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata (Kaan Ayhan dk. 79), Victor Osimhen (Ahmed Kutucu dk. 90)

(Ahmet Kutucu dk. 90)

Yedekler: Günay Güvenç, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Carlos Cuesta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Vilhena (dk. 23) (Alanyaspor), Aliti (dk. 51 k.k.), Victor Osimhen (dk. 62) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Günay Güvenç (Devre arası) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Aliti, Lima (Alanyaspor), Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Eren Elmalı, Fernando Muslera, Alvaro Morata, Roland Sallai, Ahmed Kutucu (Galatasaray) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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