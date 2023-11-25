Galatasaray, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol taraftan Zaha'nın içeri çevirdiği topa Icardi'nin kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul, oyun alanına çeldi.
8. dakikada Ndombele'nin pasında ceza sahası içinde topa sahip olan Icardi'nin kaleciyi geçip son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
37. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Mertens'in içeri çevirdiği topa kale önünde Icardi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
45+1. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mertens'in ceza sahası çizgisine açılarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Torreira, Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Zaha, Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Halil Dervişoğlu, Ziyech, Nelsson, Oliveira, Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Janvier, Fer, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Sisto, Eduardo
Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Fidan Aliti, Lezama, Barbadas, Eren Altıntaş, Augusto, Silva, Yunus Bahadır, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Icardi (dk. 37), Mertens (dk. 45+1) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Lima (Alanyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - İSTANBUL