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Galatasaray - Alanyaspor maçında hakem sakatlandı

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, sakatlanarak maça devam edemedi. Yerine 4'üncü hakem görev yaptı.