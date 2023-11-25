Galatasaray - Alanyaspor maçında hakem sakatlandı
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, sakatlanarak maça devam edemedi. Yerine 4'üncü hakem görev yaptı.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, 54'üncü dakikada sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi. Ali Şansalan'ın yerine maçın 4'üncü hakemi Yiğit Arslan kalan sürede karşılaşmayı yönetti.
Oyunu durdurarak kenara gelen Şansalan'a ilk müdahale Galatasaray sağlık ekipleri tarafından geldi. Sol adalesine sargı sarılan Ali Şansalan, tedavisi sonrası karşılaşmaya devam edemeyeceğini belirterek kenara geldi. Sakatlığı sebebiyle karşılaşmayı yarıda bırakan Şansalan, kalan sürede 4'üncü hakem olarak görev yaptı.