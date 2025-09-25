Galatasaray, Alanyaspor Maçına Hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, dinamik ısınma ve taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. - İSTANBUL
