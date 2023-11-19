Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, hazırlıklarını 21 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor