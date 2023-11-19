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Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, çift kale maçla sona erdi.