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Galatasaray Alanyaspor ile Golsüz Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.

19. dakikada Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazdan dolayı direkt kırmızı kart gördü.

27. dakikada Mertens'in rakip yarı sahadan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı gitti.

41. dakikada Mertens'in ceza sahası içinden sağ ayağı dışıyla yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

Hakemler: Cihan Aydın, Caner Özaral, Hakan Yemişken,

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Ahmed Hassan

Yedekler: Yavuz Aygün, Lima,Novais, Ui-Jo, Janvier, Sisto, Fatih Aksoy, Carlos Eduardo, Anderson, Mert Torlak

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Galatasaray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Sanchez, Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Ziyech, Kaan Ayhan, Ndombele, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kırmızı kart: Fatih Tekke (dk. 19) (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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