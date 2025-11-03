Galatasaray, Ajax Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maç için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. İdman, topa sahip olma ve şut çalışmalarıyla devam etti.
GALATASARAY, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor