Galatasaray, Ahmed Kutucu transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Eyüpspor forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla el sıkıştı.

6 MİLYON EURO BONSERVİS, YÜZDE 20 PAY

Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için kulübü Eyüpspor ile 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşma sağladı.

3.5 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde olan 24 yaşındaki futbolcu ile de sözleşme şartlarında anlaştı. Ahmed Kutucu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray, Ahmed'in maaşını da Türk Lirası üzerinden ödeyecek. Rakam belirtilmese de 24 yaşındaki futbolcunun maaşı anlaşma süresi boyunca artacak. Galatasaray ile Ahmed Kutucu arasındaki ilk görüşme olumsuz geçmişti.

AHMED İMZA İÇİN FLORYA'DA

Ahmed Kutucu, Galatasaray ile sözleşme imzalamak ve takıma katılmak için Florya'ya gitti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.