Galatasaray, Admira Wacker'i 2 golle geçti

Galatasaray, Admira Wacker'i 2 golle geçti
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Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Admira Wacker'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların golleri Derrick Köhn ve Arda Ünyay'dan geldi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da çalışmalarına devam eden Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Raiffeisen Arena'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY HATA YAPMADI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Derrick Köhn ve 57. dakikada Arda Ünyay kaydetti. Admira Wacker'in tek golü ise 58. dakikada Schmidt'ten geldi.

SIRADAKİ RAKİP CAGLIARI

Sarı-kırmızılılar, sıradaki maçta Serie A ekibi Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma 23 Temmuz tarihinde oynanacak ve karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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