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Galatasaray, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Tete'nin verdiği pasta penaltı noktası yakınlarında bulunan Icardi yerden bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Magomedaliev'de kaldı.

22. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içi kale önünde topun sahibi olan Boey'in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

25. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Nani'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı direk dibinde kaleci Muslera oyun alanına çeldi.

29. dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Magomedaliev kornere çeldi.

45. dakikada Nelsson'un ceza sahası içinde elle yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen VAR'da inceleyerek penaltı kararı verdi.

45+4. dakikada Niang'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan filelere gitti. 2-1

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, Oliveira, Ndombele, Zaha, Halil Dervişoğlu, Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Adana Demirspor: Magomedaliev, Svensson, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, N'diaye, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Nani, Belhanda, Niang

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Abdulsamet Burak, Akintola, İzzet Çelik, Michut, Zeneli, Dorukhan Toköz, Stambouli, Yusuf Barasi

Teknik Sorumlu: Serkan Damla

Goller: Boey (dk. 22), Kerem Aktürkoğlu (dk. 29) (Galatasaray), Niang (dk. 45+4 pen.)

Sarı kartlar: Tete, Muslera (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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