Galatasaray, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor, yarın RAMS Park Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.