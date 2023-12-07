Galatasaray, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenmanla son hazırlıklarını yaparak maça hazır hale geldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor, yarın RAMS Park Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.