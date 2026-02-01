Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber
Zecorner Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda Mario Lemina, maçın 33. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
- Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
- Mario Lemina, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor deplasman maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
GALATASARAY'A LEMINA'DAN KÖTÜ HABER
Ligde zor günler geçiren Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların Gabonlu orta sahası Mario Lemina, 33. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Maç öncesi kart sınırında olan Gabonlu yıldız, gördüğü bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.
ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA YOK
Lemina, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.