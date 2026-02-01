Haberler

Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber

Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber Haber Videosunu İzle
Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zecorner Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımda Mario Lemina, maçın 33. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

  • Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
  • Mario Lemina, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor deplasman maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

GALATASARAY'A LEMINA'DAN KÖTÜ HABER

Ligde zor günler geçiren Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların Gabonlu orta sahası Mario Lemina, 33. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Maç öncesi kart sınırında olan Gabonlu yıldız, gördüğü bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA YOK

Lemina, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFedai-14:

Yıldız oyuncu derken

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Merak etme fenerin taktigi cakmalardan degil

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTom Jerry:

Hepsi şampiyonlar liginde oynadigini dusunursen, kendi ulkesinin milli takiminda oynuyorsa sahip oldugun cakma yildizlara benzemez elbette. O yuzden her gordugun yildizi kendi yildizinla karsilastirma. Orjinaller sana gelmez

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı