Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

GALATASARAY'A LEMINA'DAN KÖTÜ HABER

Ligde zor günler geçiren Kayserispor'u ağırlayan Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların Gabonlu orta sahası Mario Lemina, 33. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Maç öncesi kart sınırında olan Gabonlu yıldız, gördüğü bu kartla birlikte cezalı duruma düştü.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA YOK

Lemina, Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.