Haberler

Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber! Samsunspor maçında da yok

Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber! Samsunspor maçında da yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da sakatlığı süren Ismail Jakobs, Samsunspor maçında da forma giyemeyecek. Cezalı Eren Elmalı'nın yokluğunda sol bek pozisyonunda yine Kazımcan Karataş görev alacak.

Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda maç öncesi sakatlık problemleri yeniden gündeme taşındı.

JAKOBS'TAN KÖTÜ HABER GELDİ

Kadro genişliğini yeniden oluşturmayı hedefleyen Galatasaray'da ilk kötü haber Ismail Jakobs cephesinden geldi. Ağrıları süren Senegalli sol bekin cuma günü oynanacak karşılaşmada da sahaya çıkamayacağı öğrenildi.

Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber! Samsunspor maçında da yok

SOL BEKTE YİNE KAZIMCAN

Galatasaray'da cezalı Eren Elmalı'nın da Samsunspor maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle sol bekte yeniden Kazımcan Karataş görev yapacak. Genç oyuncunun bir kez daha ilk 11'de sahaya çıkması artık kesinleşmiş durumda.

Abdurrahim Efe
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyondaki düşüşe ilk yorum: Umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık

Erdoğan'dan ekonomide yüzleri güldüren rakamlara ilk yorum
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısafir:

en çok faul yapılan messi ronaldo sakatlanmazlar adamlarda şeytan tüyü var. enayi galatasaray sakat olduğunu bildiği jakobsa 9 milyon avro transfer parasını hangi akla hizmet öder.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSuleman Ali M:

Yatırım, doğru strateji ve sinyalleri kullanmakla ilgilidir. Nelson FY ile birkaç haftada 409.000 dolar kazandım. Siz de aynısını yapmak istiyorsanız, daha fazla bilgi için WhatsApp üzerinden (0852-9446-4893) iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSuleman Ali M:

Yatırım, doğru strateji ve sinyalleri kullanmakla ilgilidir. Nelson FY ile birkaç haftada 406.000 dolar kazandım. Siz de aynısını yapmak istiyorsanız, daha fazla bilgi için WhatsApp üzerinden (0852-9446-4893) iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den güzel haber

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi

Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi
İbrahim Selim'den yeni aşk bombası! Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı

Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı
Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla

Vahim iddiaya belediye başkanından Meclis'i karıştıran yanıt
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den güzel haber

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye 'Kahraman golcü' geliyor

Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye "Kahraman golcü" geliyor
Dünya Trump'ın bu görüntülerini konuşuyor! Kabinede dondu kaldı

Dünya Trump'ın bu görüntülerini konuşuyor! Kabinede dondu kaldı
Dünya Trump'ın bu görüntülerini konuşuyor! Kabinede dondu kaldı

Dünya Trump'ın bu görüntülerini konuşuyor! Kabinede dondu kaldı
Galatasaray şikayet etmişti! TFF'den flaş Yasin Kol kararı

Galatasaray şikayet etmişti! TFF'den flaş Yasin Kol kararı
Aşiret düğününde Türkiye rekoru kırıldı! Takı miktarı dudak uçuklattı

Aşiret düğününde Türkiye rekoru kırıldı! Takı miktarı dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.