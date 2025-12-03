Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber! Samsunspor maçında da yok

Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda maç öncesi sakatlık problemleri yeniden gündeme taşındı.

JAKOBS'TAN KÖTÜ HABER GELDİ

Kadro genişliğini yeniden oluşturmayı hedefleyen Galatasaray'da ilk kötü haber Ismail Jakobs cephesinden geldi. Ağrıları süren Senegalli sol bekin cuma günü oynanacak karşılaşmada da sahaya çıkamayacağı öğrenildi.

SOL BEKTE YİNE KAZIMCAN

Galatasaray'da cezalı Eren Elmalı'nın da Samsunspor maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle sol bekte yeniden Kazımcan Karataş görev yapacak. Genç oyuncunun bir kez daha ilk 11'de sahaya çıkması artık kesinleşmiş durumda.