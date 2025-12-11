Haberler

Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber Haber Videosunu İzle
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Monaco maçında sakatlanan Uğurcan Çakır, sol üst adale zorlanması nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Galatasaray'da gözler, Günay Güvenç'in performansına çevrildi.

  • Uğurcan Çakır, Monaco deplasmanında sol üst adalesinde zorlama hissetti ve 67. dakikada oyundan çıktı.
  • Uğurcan Çakır, cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında sahaya çıkamayacak.
  • Uğurcan Çakır'ın sahalara dönüş süresi, yapılacak yeni kontroller sonrasında netleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco deplasmanında sahne alan Uğurcan Çakır, kurtardığı penaltıyla maçın en dikkat çeken oyuncularından biri olmuştu.

Ancak 67. dakikada sol üst adalesinde hissettiği zorlama nedeniyle oyuna devam edememiş ve yerini Günay Güvenç'e bırakmıştı. İstanbul'a dönüşün ardından detaylı kontrole alınan milli kalecinin sakatlık tablosu netleşmeye başladı.

ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Uğurcan'ın sol üst adalesindeki zorlanma nedeniyle cumartesi günü oynanacak Antalyaspor maçında sahaya çıkamayacağı öğrenildi. 29 yaşındaki eldivenin sahalara dönüş sürecinin yapılacak yeni kontroller sonrasında netleşeceği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıWarrior:

çok önemlimi kalecnn olmaması hakem ile o sorunu çözer emek hırsızlarına her yol mübah...

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü

Bir şehrin kabusu oldu! Avcılar yakalayamadı, halk peşine düştü
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
MHP'den 'Terörsüz Türkiye' raporu

MHP'den 120 sayfalık süreç raporu! Hukuki adımlar için tek şart var
Erdoğan'dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün

Türkiye'de deprem yaratan konu! Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi
Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Dün geceye damga vuran kare
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor

Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş, çirkin partiler...
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpık 'ilişki' detayı

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çarpıcı "grup seks" detayı
title